أكد عدد من أفراد أسرة الشهيد الجندي عبدالله عبده حمدي على فخرهم واعتزازهم بابنهم الذي استشهد مدافعاً عن الدين والمليك والوطن في مواجهات مع الميليشيات الحوثية على الحد الجنوبي في منطقة نجران.
وقال شقيق الشهيد إن والدته سبق أن طلبت من أخيه الشهيد أن يتزوج ويدخل الفرح والسرور على قلبها، فأجابها بأنه سيتزوج في الجنة، وطلب منها ألا تحزن وألا تبكي إذا تلقت خبر استشهاده.
وكان جموع المصلين يتقدمهم عدد من القيادات المدنية والعسكرية قد أدوا صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، اليوم (الجمعة) بعد صلاة العصر، في جامع قرية الجيانية بمحافظة الطوال بمنطقة جازان، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج