أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة) اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب هنأه فيه بما تحقق من انتصار سريع على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل.
وثمّن الملك دور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادتها للتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم والقضاء عليه، منوها بما تحقق من إنجازات كبيرة في محاربة الإرهاب في وقت وجيز منذ تولي فخامته مهام منصبه في البيت الأبيض.
وقد أبدى الرئيس ترامب تقديره لموقف خادم الحرمين الشريفين ولدور المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة في هذا المجال، متمنيًا أن يسهم هذا الانتصار في دحر قوى الشر وداعميها في المنطقة.
وقال البيت الأبيض في بيان له، إن خادم الحرمين والرئيس الأمريكي استعرضا خلال المكالمة الجهود الدبلوماسية المبذولة مؤخراً في سبيل حل الأزمة المتصاعدة مع قطر.وفق “أخبار 24”.
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