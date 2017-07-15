تمكّنت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر من إحباط تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة كانت قادمة للمحافظة ضمن إرسالية بضائع قادمة لإحدى الشركات.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات قد رصدت تواصل مستقبِل كمية المخدرات مع شخص آخر عبر تطبيق “إنستقرام” وتنسيقه معه بشأن كمية المخدرات، التي تجاوزت 27 ألف حبة مخدرة.
وتابعت إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة الكمية التي كانت قادمة من خارج المملكة عبر إحدى شركات النقل حتى وصلت للشخص الذي كان في انتظارها، وألقت، بحسب “سبق”، القبض عليه.
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