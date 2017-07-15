كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن بدء العمل في مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام بعد تعرضه للحريق قبل عامين في حادث راح ضحيته 25 شخصا.
وأوضحت أنه تم تسليم موقع المستشفى رسمياً للشركة المنفذة التي بدأت في تنفيذ الأعمال التمهيدية للمشروع، على أن ينتهي المشروع بنهاية شهر شوال العام القادم 1439هـ.
وأضافت الوزارة أنه تم اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية النهائية للمشروع، حيث تم تطبيق المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وإضافة مبانٍ ملحقة للمشروع مع التركيز على جودة المواد المستخدمة وتطبيق تقنيات إنشائية حديثة.
وأبانت أن العمل الفعلي كان قد بدأ في الموقع بعدد 600 عامل لضمان إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المعد لذلك، مع التأكيد على رفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز واستخدام أحدث التقنيات في إنجاز المشروع الذي يُتوقع له أن يحقق نقلة نوعية للخدمات الصحية لتلبية احتياجات المواطنين الصحية في منطقة جازان.وفق “أخبار 24”.
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