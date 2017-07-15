أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الجمعة)، توضيحا رسميا بشأن ما يتم تناوله حول إمكانية منح المرافقين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة.
وأوضحت أنه لا يمكن منح المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة، إلا عندما يقوم صاحب العمل بمنح الوافد (رب الأسرة) تأشيرة خروج نهائي والمرافقون أو التابعون للوافد لديهم تأشيرة خروج وعودة، ففي هذه الحالة تتحول تأشيراتهم إلى خروج نهائي آلياً في النظام.
وأضافت المديرية أنّه عندما يقوم الوافد “رب الأسرة” بمراجعة إدارة الجوازات لإسقاط المرافق أو التابع له من سجل “هوية مقيم” الخاصة به، وذلك بعد مرور 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة لهم، ولم يعودوا للمملكة، فإن النظام يقوم بالتنويه على سجلاتهم بعبارة (خرج ولم يعد).وفق “أخبار 24”.
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