أكدت إمارة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لم يوافق على تسمية مسرح سوق عكاظ باسمه.
وأوضحت في رد رسمي لها على ما تناولته بعض الصحف المحلية حول إقامة الحفل على مسرح الأمير خالد الفيصل بسوق عكاظ التاريخي، أن سموه منذ تولى الإمارة لم ولن يقبل أن يُطلق اسمه على أي منشأة أو شارع أو ما شابه ذلك في المنطقة وهو على رأس العمل.
وطالبت الإمارة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم تناوله، والاعتماد على المصادر الرسمية في التصريح بتلك المعلومات.وفق “أخبار 24”.
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