كشف التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 1437- 1438هـ، أن الموظفين السعوديين استحوذوا على 16.8% من وظائف القطاع الخاص، 30.4 منهم نساء.
وأوضح التقرير أن مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص بلغت حتى نهاية 2016 أكثر من نصف مليون موظفة، فيما لم يتجاوز عدد الموظفات الأجنبيات (186.044) موظفة.
في المقابل، شكّل الموظفون الأجانب 83.2% من موظفي القطاع الخاص حيث بلغ عددهم (8.955.666) موظفاً، 97.9 % منهم ذكور، و2.1 % إناث.
وعزا التقرير ضعف جاذبية القطاع الخاص للموظفين السعوديين إلى انخفاض الأجور، وفارق أعباء العمل، وساعات العمل، والإجازات مقارنةً بالقطاع العام؛ إضافةً إلى غياب نظام موحد للسلامة والصحة المهنية، وضعف جاهزية القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة.وفق “أخبار 24”.
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