أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنشاء مشروع سلم خرساني بجبل الرحمة، ستتم الاستفادة منه في حج هذا العام لتنظيم وتسهيل حركة الحجاج في الصعود والنزول من الجبل.
وأوضحت أن السلم الخرساني يرتبط مباشرة بالساحات المحيطة بجبل الرحمة، بما يحقق الوصول الآمن للمرافق المختلفة، ومنع التدافع بين الحجيج.
وأبانت الهيئة في تغريدات على حسابها بموقع “تويتر” أنها تعمل على تنفيذ 11 مشروعاً بالمشاعر المقدسة من بينها تظليل منحدرات الصعود والنزول من الجمرات الممرات، وتهيئة البيئة التحتية حول قطار المشاعر، وتوسيع وصيانة الطرقات وإنشاء الجسور.وفق “أخبار 24”.
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