قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج إيران الدكتور طلال قطب إن عدد الحجاج الإيرانيين المقدر بلغ 84 ألف حاج، وستقدم لهم كافة الخدمات والعناية كغيرهم من حجاج بلاد العالم الإسلامي.
وأضاف وفقاً لـ”عكاظ”، أن تأشيرات حجاج إيران لهذا العام ستصدر إلكترونياً بعد موافقة المملكة.
وأبان أن تنظيمات المؤسسة لأعمال الحج هذا العام بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، حيث جرى الترتيب لأعمال الموسم وفق الخطط السنوية الموضوعة.
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