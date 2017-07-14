نفى مصدر في المديرية العامة للجوازات، صحة ما تردد عن سفر عدد كبير من الوافدين ومرافقيهم بتأشيرات خروج نهائي، بعد تطبيق رسوم المقابل المالي.
وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن الوضع طبيعي في نسبة إصدار تأشيرات الخروج كما هو في السابق قبل تطبيق نظام المقابل المالي.
وكانت الجهات المختصة بدأت بتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة، مطلع الشهر الجاري، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري للفرد الواحد، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 200 ريال بدءًا من 1 يوليو 2018، لتصل إلى 400 ريال شهرياً على الفرد الواحد في 2020.
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