بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة مواطنين بتهمة تأييد تنظيم “داعش” الإرهابي، ومحاولتهما قتل حدث بعد رفضه الانضمام للتنظيم؛ بحجة كفره واستباحة دمه.
وكان الحدث قد تقدم ببلاغ للشرطة، بحسب صحيفة “المدينة”، مفاده أن المتهمين حرضاه على تأييد “داعش”، وحينما لم يستجب لهما، استدرجاه إلى منتزه في الطائف وحاولا قتله.
ووجهت المحكمة للمتهمين عدة تهم أبرزها؛ انتماؤهما لـ “داعش” ومتابعتهما لإصداراته واستجاباتهما لتوجيهاته، واشتراكهما في محاولة قتل زميلهما غيلة، وتصوير ذلك وبثه على موقع “يوتيوب”؛ إنفاذاً لتوجيهات التنظيم المتطرف.
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