أعلن نادي النصر السعودي عن تلقيه خطاب اعتذار من نادي كولون الأرجنتيني يفيد بتعذر حضور اللاعب كريستيان غوانكا بسبب ظروفه الأسرية.
وأوضحت إدارة النصر في بيان مقتضب امس (الخميس) أنه نتيجةً لذلك وبالتنسيق مع رئيس اللجنة الفنية والجهاز الفني للفريق سيتم البحث عن بديل آخر وسيعلَن عنه خلال الأيام القادمة.
وكان النصر قد أعلن قبل أيام عن تعاقده مع اللاعب غوانكا لمدة عام واحد بنظام الإعارة، قادماً من نادي أتلتيكو كولون الأرجنتيني.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج