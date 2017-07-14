تمكن حارس مرمى فريق النصر وليد عبدالله، من تمرير الكرة بين أرجل قائد الفريق إبراهيم غالب، خلال تدريبات الفريق.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول بين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حالة الفرحة التي انتابت وليد عبدالله، وباقي اللاعبين الذين أبدوا سعادتهم من هذه اللقطة، مبدين إعجابهم بحارس المرمى ومهارته غير المتوقعة.
وكان النصر قد تمكن من ضمّ عدد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول، استعدادًا للموسم الجديد، وأملًا في استعادة اسم النادي العريق مجددًا على محليًا وقاريًا.وفق “أخبار 24”.
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