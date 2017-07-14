يخوض الأهلي ثاني مبارياته الودية غداً الجمعة أمام بودافوكي المجري على ملعب روتنمان عند السادسة والنصف مساء بعدما كسب أول لقاءاته في معسكره الحالي بالنمسا أمام ستانيش النمساوي بنتيجة 12 – صفر .
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بودافوكي المجري اختبار جديد للأهلي
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