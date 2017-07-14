كشف موقع (مصر العربية) النصر قد رفع عرضاً رسمياً للنادي الاهلي المصري، من اجل الظفر بخدمات ظهيره الدولي التونسي علي معلول، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مضيفة أنه النصر قد استفسر فعلاً عن الشروط المالية للنادي الاهلي من اجل الاستغناء عن معلول على سبيل الاعارة، مضيفة أنه ايضا النادي الاهلي السعودي قد ابدى اهتمامه باللاعب في وقت سابق.
واشارت الموقع المصري إلا أن هناك عدة عوامل قد تجعل الاهلي يوافق على عرض العالمي وإعارة نجمه معلول في الموسم القادم.
وأوضحت الصحيفة أن الإغراءات المالية من النصر قد تجعل إدارة النادي المصري توافق على رحيله بخلاف رغبة المدرب حسام البدري في بقاءه، وذلك بعد تألق اللاعب واصبح تحت انظار عديد من الاندية العربية والأوروبية، وان الاهلي يملك البديل المناسب في حال تخلى عن التونسي، كما أن رغبة البدري في التعاقد مع مهاجم إفريقي قد تعجل برحيل معلول لترك خانة للتعاقدات وضم مهاجم بديلاً عنه.
وكشفت مصر العربية أن معلول يعاني من مشاكل اسرية منذ وصوله لمصر، حيث أن رغبة زوجته هيا الخروج من مصر، والموافقة على العروض الأوروبية، لرغبتها الكبيرة في الرحيل أوروبا.وفق “النادى”.
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