وثق مقطع فيديو مطاردة مثيرة قامت بها دورية سرية بمشاركة سيارات أخرى لمركبة يبدو أنها على طريق الدائري الشمالي مخرج 5 بمدينة الرياض، حيث حاولت الدورية إيقاف المركبة حتى أجبرت قائدها على التوقف، ومن ثم تم إلقاء القبض عليه.
ويظهر المقطع محاولة قائد المركبة الهرب من الدورية الأمنية، التي حاصرته بمشاركة عدة سيارات أخرى، ما أدى إلى إرتطام سيارته بإحدى تلك السيارات، قبل أن يلوذ بالفرار مجدداً، لكن الدورية الأمنية لاحقته وأوقفته وألقت القبض عليه بمساعدة عدد من المواطنين.وفق “أخبار 24”.
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