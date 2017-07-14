علقت المديرية العامة للجوازات على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بشأن صدور توجيه جديد بإيقاف نقل هوية زائر إلى إقامة، مؤكدةً على عدم صدور قرار رسمي بذلك وأن أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية.
وردت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، على استفسار أحد المواطنين حول إيقاف نقل هوية زائر إلى إقامة، قائلةً: “في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.وفق “أخبار 24”.
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