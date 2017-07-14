اتهم مواطن، شركة الخطوط الجوية السعودية بإلغاء حجز طفله دون علمه بالرحلة المُتجهة من أبها إلى الرياض الاثنين الماضي، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الخطوط عبدالرحمن الطيب فتح تحقيق بشأن هذا الاتهام.
وقال المواطن ويدعى محمد الشهري وفقاً لـ”سبق”، إنه قام بحجز 6 تذاكر لأفراد أسرته بينهم طفل على رحلة “أبها ـ الرياض” لكنه فوجئ قبل أيام من الموعد المُحدد للرحلة برسالة تبلغه بإلغاء حجز الطفل، مبيناَ أنه راجع الشركة سريعاً ليبلغه أحد موظفي خدمة العملاء بوجود الحجز وعدم إلغائه.
وأضاف الشهري أنه تجهز هو وأسرته للرحلة ليكتشف يومها أن رحلة الطفل ملغية بالفعل وأن قيمة التذكرة مستعادة.
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