تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وصول شحنة من أسطوانات الغاز الجديدة، التي أعلنت عنها شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”.
ويظهر المقطع أحد العمال وهو يرفع الأسطوانة بيدٍ واحدة كي يبيّن مدى خفتها، ويوضح بأنها تزن حوالى كيلو ونصف الكيلو.
وكانت الشركة قد ذكرت أن الأسطوانات الجديدة تمتاز بخفة الوزن والجودة العالية، لافتة إلى أنها تعمل حالياً على الإطلاق التجريبي للمنتج.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج