تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيات تعازي ومواساة من عدد من قادة ورؤساء الدول؛ في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رحمه الله.
وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة برقية تعزية لخادم الحرمين، أعرب فيها عن خاص تعازيه ومواساته في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
كما تلقى الملك سلمان برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة، من الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ نواف الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وأجرى الرئيس السوداني عمر البشير اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين؛ لتقديم تعازيه في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج