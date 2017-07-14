توعدت وزارة الصحة، امس (الخميس)، المرافق الصحية التي تُقدم على نشر صور العمليات الجراحية للمرضى بغرض الدعاية والتسويق بعقوبات مالية والإغلاق.
وأوضحت أن عقوبات نشر صور العمليات الجراحية للمرضى بغرض الدعاية والتسويق، غرامة مالية تقدر بـ 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة تصل إلى 60 يوما، ونشر حكم العقوبة في إحدى وسائل الإعلام.
وأضافت الوزارة أن المنع يأتي لما في ذلك من تعدٍ على حقوق المرضى واستغلالهم ومخالفة لأخلاقيات الممارس الصحي، ويشمل ذلك جميع قنوات التواصل الإعلامي، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.
وأبانت أن نشر الصور لا يتم إلا بعد حصول المؤسسة الصحية أو الممارس الصحي على موافقة مسبقة من المريض غير مكره عليها، أو مجبر بدافع الحصول على تخفيض أو نحوه، وأن تكون الموافقة خطية وموقعة، وضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.وفق “أخبار 24”.
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