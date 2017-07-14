أعاد نشطاء نشر مقاطع فيديو للراحل الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تُوثق مواقف عديدة له إبان توليه منصب نائب وزير الدفاع والطيران.
وظهر الأمير عبدالرحمن، الذي وافته المنية مساء أمس الخميس، في أحد المقاطع وهو واقف بين جنود الحد الجنوبي عام 2009 ويطلب منهم التكبير والتهليل قبل الرمي بالقذائف تجاه الحوثيين.
فيما وثق مقطع آخر لسموه وهو يتوعد كل من يحاول التدخل في شؤون المملكة الداخلية، مؤكداً في تصريحات أخرى موثقة أن الشعب السعودي كله عائلة واحدة.
كما تداولوا مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء زيارته للأمير عبدالرحمن في المستشفى للاطمئنان على صحته.
يُذكر أن الأمير عبدالرحمن من مواليد عام 1931، وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك عبدالعزيز، وشغل الأمير الحاصل على دبلوم الأعمال العسكرية من الكلية العسكرية في سان دييجو، منصب نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام منذ عام 1983 إلى أن أعفي من منصبه عام 2011.وفق “أخبار 24”.
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