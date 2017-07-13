أعلن الديوان الملكي في بيانٍ اليوم (الخميس) عن وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسيُصلى على جثمانه بعد صلاة العشاء غداً بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن الديوان الملكي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الجمعة الموافق 20 / 10 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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