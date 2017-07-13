استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الجندي أول زايد بن علي خالد الغامدي، الذي فقد إحدى ذراعيه في الحد الجنوبي خلال تأديته عمله للدفاع عن دينه ووطنه، بقبلة على جبينه.
وأكد سموه خلال استقباله له في مكتبه يرافقه والده، اليوم (الخميس)، أن الإصابة التي تعرض لها البطل زايد وهو يدافع عن دينه ووطنه، وسام شرف في سبيل رفعة الوطن وأهله.
من جهته، عبّر الجندي الغامدي عن شكره لأمير الباحة على استقباله، معربا عن عظيم امتنانه لخادم الحرمين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من اهتمام ورعاية لمنسوبي القوات العسكرية بمختلف القطاعات.وفق “أخبار 24”.
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