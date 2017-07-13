كشفت هيئة حقوق الإنسان عن رصدها بعض الملحوظات على السجون العامة وسجون المباحث ودور التوقيف ومؤسسات رعاية الفتيات ودور الملاحظة الاجتماعية، من خلال أكثر من 850 زيارة قامت بها للسجون ودور التوقيف خلال العام الماضي 2016م في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أن الملحوظات المرصودة تمثلت في اكتظاظ عدد من السجون ودور التوقيف بالنزلاء بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لها، بالإضافة إلى تجاوز مدد التحقيق للمدد النظامية في بعض القضايا، وكذلك تأخر البت في بعض القضايا؛ لتباعد مواعيد الجلسات، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية.
وأضافت الهيئة أنها عملت على معالجة هذه الملاحظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتة إلى أن زياراتها للسجون ودور التوقيف هدفت للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بكامل حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة والأنظمة، ومدى ملاءمة ذلك مع المعايير الدولية.وفق “أخبار 24”.
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