عبّر الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عن اعتزازه بالمواطن السعودي والعمل في المملكة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى المواطن السعودي على هامش حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ، واصفا الدورة الحالية من السوق بالإبداع والتميز.
وقال الفيصل في تصريحات صحفية موجها حديثه للمواطن السعودي: “أعتز بالمواطن السعودي وأعتز بالعمل السعودي، وارفع رأسك انت سعودي”.وفق “أخبار 24”.
الأمير #خالد_الفيصل بعد الافتتاح لـ #سوق_عكاظ
أعتز بالمواطن السعودي وأعتز بالإنسان السعودي وأعتز بالعمل السعودي
و”ارفع راسك أنت سعودي” pic.twitter.com/pvImQ25o3b
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ١٣ يوليو، ٢٠١٧
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