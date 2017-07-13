اختارت جمعية الأطفال المعوقين خمس شخصيات شهيرة، ومؤثرة، ولها إسهامات كبيرة في اعمال الخير (تطوعاً) ليكونوا سفراء لذوي القدرات الخاصة، وهم: الداعية الشيخ عائض القرني، واللاعب الدولي السابق مدرب نادي الشباب سامي الجابر، والممثل فايز المالكي، والإعلامي أحمد الفهيد، والإعلامية منى ابو سليمان.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، في الخطاب الذي بعثه للسفراء المختارين «حضوركم المتميز كشخصية عامة لها حظوتها وتأثيرها المجتمعي، وحبكم لعمل الخير، وراء اختياركم لتكونوا ضمن نخبة من الشخصيات البارزة، «سفراء لذوي القدرات الخاصة» في إطار المبادرة الإنسانية التفاعلية للجمعية لتشاركونا في رسم الابتسامة على محيا ذوي القدرات الخاصة وأسرهم»، وأضاف: «نثق أنكم من خيرة من تسند إليهم».
وكتب سامي الجابر على حسابه في تويتر متفاعلاً مع خبر اختياره «تشرفت باختياري ضمن الشخصيات النخبوية البارزة كسفير لذوي القدرات الخاصة، شكراً للأمير سلطان بن سلمان رائد الاعمال الخيرية»، وكتب في تغريدة ثانية «التواجد ضمن هذه المجموعة المتميزة تشريف وفخر، كنا وما زلنا رهن الاشارة لجميع الاعمال الخيرية في وطننا الغالي».
ومثله كتب الإعلامي احمد الفهيد ثلاث تغريدات، قال في أولاها «تشرفت بثقة سمو الخُلق، والإنسانية الأمير سلطان بن سلمان واختياره لي سفيراً لذوي القدرات الخاصة.. إنها مهمة تشرح الصدر، وترفع القدر، وتملأ القلب نوراً»، وقال في الثانية «سعدت جدا بأن أكون ضمن فريق يضم أربعة من المبادرين إلى «الخير» قولاً وعملاً، وحباً وأملاً»، وامتدح في الثالثة أداء جمعية الأطفال المعوقين، وكتب مغرداً «فخور بالعمل مع الجمعية التي ساعدت أطفالاً واسعدتهم عبر سلسلة من الخدمات الطبية، والبرامج التعليمية، والرعاية المتكاملة».
وقال الممثل فايز المالكي «هذا أكبر وسام وشهادة لي من سلطان بن سلمان، شكراً لك سيدي وشكراً لكل العاملين بهذا الصرح العظيم الذي يخدم فئة عزيزة وغالية على قلوبنا»، فيما كتبت الإعلامية منى ابو سليمان على حسابها في «تويتر»: «تشرفت باختياري سفيراً لذوي القدرات الخاصة، شكراً للأمير سلطان بن سلمان رائد الاعمال الخيرية».
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