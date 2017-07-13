أعرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد عن سعادته بالإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية والتطوير المستمر في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة بما يخدم الموظف وعضو هيئة التدريس على حدٍّ سواء، معبّرًا عن سعادته بما احتواه تقرير العمادة من معلومات وإحصاءات وأنشطة، كما أشاد بالدور المهم الذي تضطلع به العمادة في الجامعة، متمنياً للعمادة دوام التوفيق والنجاح.
جاء ذلك خلال تسلّمه في مكتبه بالجامعة التقريرَ السنويّ السابع للعام 1436/1437هـ.لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين؛ حيث استقبل معاليه الأستاذ الدكتور مشرف بن أحمد الزهراني، عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، والأستاذ ناصر بن عبدالله المجلي مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ، والأستاذ محمد بن سعد الحربي مدير إدارة التطوير والجودة.
من جانبه أكّد الدكتور الزهراني أن العمادة ستمضي قدماً في تحسين خدماتها وبيئتها التنظيمية والتقنية لتواكب التطورات الحديثة في مجالات التميز التنظيمي، وإدارة الموارد البشرية.
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