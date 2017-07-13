أعلن الشاعر خلف المشعان، اليوم (الخميس)، عن صدور توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإنهاء معاملته هو وأبنائه، في الحصول على الجنسية.
ووجّه الشاعر في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” شكره وتقديره لولي العهد على صدور هذا التوجيه، حيث كتب: “اللهم لك الحمد والشكر. صدر توجيه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بإنهاء معاملتي أنا وأبنائي. حفظك الله يا سيدي وأمد في عمرك”.
يشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه نهاية شهر يونيو الماضي بالإفراج عن الشاعرخلف المشعان، الذي عبر في وقتها عن امتنانه لولي العهد على لفتته الإنسانية.وفق “أخبار 24”.
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