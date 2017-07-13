قال خال العروس التي توفيت متأثرة بإصابتها جراء الحادث الذي توفي فيه زوجها الأسبوع الماضي، إن الأسرة كانت تحضّر للاحتفال بزواج العروسين الخميس الماضي، غير أن الحادث الذي انتهى بوفاة الزوجين قلب الفرح إلى أحزان.
وأوضح خال العروس، ويدعى سعد الشميلي، خلال حديثه عبر الهاتف مع برنامج “أخباركم” بقناة المجد الفضائية، أن وقع خبر الحادث كان مفجعاً على أهل العروسين، وهما قريبان؛ ابنا خالة، مبيناً أنه عُرف عن الفقيد “عبدالله” أنه رجل منتظم ومنضبط في قيادة السيارة، مضيفاً: “ولكن قدر الله وما شاء فعل”.
يُذكر أن العروسين كانا في طريقهما الثلاثاء قبل الماضي من قرية ترج في بيشة إلى وادي الدواسر، حيث انقلبت سيارتهما بسبب انفجار إطارها، ليفارق العريس الحياة في الحال، وأصيبت العروس بإصابات توفيت على إثرها أمس الأول الثلاثاء.وفق “أخبار 24”.
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