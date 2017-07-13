استهدفت مدفعية القوات السعودية ليلة أمس الأربعاء تحركات لعناصر تتبع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح باتجاه حدود المملكة، وقتلت منهم أكثر من 20 عنصراً.
وقالت مصادر عسكرية إن القوات السعودية بمنطقة جازان رصدت من خلال الكاميرات الحرارية تحركات المليشيات في مواقع تتبع لمديرية حرض اليمنية على بعد 9 كلم من الحدود السعودية، مبينة وفقاً لموقع “العربية نت” أن هذه الميليشيات كانت تحاول التسلل إلى داخل أراضي المملكة.
وأوضحت المصادر أن قوات المدفعية تمكنت من منع تقدم هذه العناصر، وقتلت أكثر من 20 منهم، وأصابت آخرين، إلى جانب تدمير المعاقل التي كانت تتحصن فيها.
وأشارت إلى أن الميليشيات أطلقت عدة قذائف تجاه القرى الحدودية إلا أنها سقطت في مناطق غير مأهولة بالسكان.
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