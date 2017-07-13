أكدت وزارة العمل أحقية عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في نقل خدماتهم من صاحب عمل لآخر، إذا لم يتم تجديد رخصة إقامة للعامل بعد مضي 30 يوماً من تاريخ انتهائها.
ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” 13 حالة تضمنها قرار أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، يقرّ نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر.
وتضمنت هذه الحالات التي يحق للعمالة المنزلية نقل خدماتها فيها، تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل أو العاملة لثلاثة شهور متتالية أو متفرقة، وتكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن تلك الحالات تهدف إلى تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية.وفق “أخبار 24”.
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