نعى أفراد من العائلة المالكة، مساء اليوم (الخميس)، الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
يُذكر أن الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد 1931، وشغل منصب نائب وزير الدفاع والطيران في المملكة، وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور.
اللهم إرحم وأغفر لعمي عبدالرحمن بن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون
— فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) ١٣ يوليو، ٢٠١٧
اللهم اغفر لعبدك عبدالرحمن بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنّا لله وإنّا إليه راجعون
— Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) ١٣ يوليو، ٢٠١٧
اللهم اغفر لعبدك عبدالرحمن بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنّا لله وإنّا إليه راجعون قدر الله وما شاء فعل
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ١٣ يوليو، ٢٠١٧
رحم الله الوالد الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وجبر مُصاب الوطن بفقده ، ويبقى الموت قدر الله المحتوم على عباده ، والذي لا مفر منه ولا مهرب .
— د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud) ١٣ يوليو، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج