أكدت مصادر أن الحارس العماني علي الحبسي سيصل الى معسكر الهلال في النمسا خلال الايام الثلاثة المقبلة للانخراط في استعدادات الموسم، وان تأخر انضمام الحبسي على الرغم من اتفاق كامل اطراف الصفقة هو بسبب بعض المفاوضات التي انتهت بين النادي الأزرق وريدنج مؤخرا إذ الأول مبلغ قيمة الانتقال إلى النادي الإنجليزي على دفعتين إحداها فور إتمام الصفقة بشكل رسمي ومن ثم يخضع اللاعب للفحوصات الطبية قبل وصوله الى النمسا
من جهة أخرى سيخوض الهلال ثلاث مباريات ودية في معسكره الأولى امام سبيتال النمساوي يوم 21 يوليو والأخرى امام بنيفيتو الإيطالي يوم 25 من الشهر ذاته ويختتم مبارياته الودية امام ايتيمز التركي.
من جهته طمأن المهاجم السوري عمر خربين منسوبي الجهاز الفني والطبي على حالته الصحية واللياقية بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة في آخر مباراة للفريق في دوري ابطال آسيا إذ شارك في كامل التدريبات صباح أمس والتي اتسمت بالطابع البدني فيما اكتفى المدافع ياسر الشهراني بالجري حول أرضية الملعب حسب البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.وفق “الرياض” .
من جهة ثانية انضم الارجنتيني تيستور اندرياس إلى الجهاز الفني للفريق مساعدا ثانيا لمدرب الفريق رامون دياز برفقة المساعد الأول ايمليانو دياز ابن مدرب الهلال، وخاض الأول تجربة سابقة مع دياز في الدوري الارجنتيني كانت ناجحة بقيادة نادي ريفربليت لتحقيق العديد من المنجزات.
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