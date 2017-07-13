دخل نادي الفيحاء على خط مفاوضات اللاعب حسن معاذ.
وكشف مصدر مسؤول في إدارة الفيحاء لـ”عين اليوم” أن ناديه، قريب جداً من التعاقد مع الدولي حسن معاذ.
وقال:” توصلنا إلى اتفاق مع اللاعب حسن معاذ بعد فتح خط جديد من خلال صيغة اتفاق في العقد الجديد الذي سيتمد لموسمين بمقابل مالي يصل إلى 8 ملايين ريال”.
وينافس النادي الصاعد حديثاً الأهلي على اللاعب الذي وقع مخالصة مالية مع ناديه السابق الشباب، والذي حقق معه 9 بطولات محلية خلال 13 عاماً.
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