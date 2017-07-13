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كشف نادي النصر عن موعد وصول محترفه الجديد البرازيلي ليوناردو بيريرا
ذكر المركز الإعلامي لنادي النصر، الأربعاء، أن بيريرا سيصل إلى مطار اسطنبول مساء الخميس للانضمام لتدريبات الفريق بمعسكره في تركيا.
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