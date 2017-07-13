ضبطت شرطة محافظة جدة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كميات كبيرة من الخمور المستوردة في مستودع بجدة، تقدر قيمتها بنحو 30 مليون ريال.
وألقت قوات البحث الجنائي بالمحافظة القبض على صاحب هذه الكميات وهو وافد من جنسية أفريقية، إلى جانب عمالة وافدة أخرى تعمل بالمستودع.
وتمكنت الأجهزة المختصة من رصد الموقع، ومتابعة المروج إلى أن تم القبض عليه من خلال كمين محكم بموقع المستودع بجنوب جدة، وقد تمت إبادة وإتلاف الكميات المضبوطة بإشراف لجنة من الجهات المختصة.وفق “أخبار 24”.
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