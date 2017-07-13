قامت شركة أرامكو بتوظيف 800 مواطن ومواطنة خلال عام 2016، ليبلغ عدد الموظفين السعوديين 55.4 ألف موظف يمثلون 85% من إجمالي موظفي الشركة.
وتراجع عدد الموظفين الأجانب في الشركة بـ 784 موظفاً ليصل عددهم إلى 9816 موظفا ما يعادل 15% من إجمالي الموظفين.
وشهد عدد الموظفين السعوديين منذ عام 2012 ارتفاعا ملحوظاً يقدر بنحو 9200 موظف، كما شهد عدد الموظفين الأجانب ارتفاعاً حتى عام 2015 إلا أنه انخفض في 2016.
وأشارت الشركة إلى أنها استمرت في جهودها لتطوير قوة عاملة تتميز بروح المبادرة والمرونة والقدرة على التكيف وتتمتع بقدرة عالية على تلبية الاحتياجات المتغيرة وإدارة المخاطر.وفق “أخبار 24”.
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