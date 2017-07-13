أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الخميس” تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ قتل آخر في مدينة الرياض.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المواطن زايد بن محمد بن هليل الشمري أقدم على قتل المواطن ناصر بن عميش بن درعان الشمري، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس، ما أدى لوفاته.
وأضافت أن سلطات الأمن ألقت القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه وحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وأبانت أنه تم تأجيل الحكم إلى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القُصر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، ونفذ الحكم بالجاني صباح اليوم بمدينة الرياض.وفق “أخبار 24”.
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