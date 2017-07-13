رفضت لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى توصية تقدمت بها إحدى عضوات المجلس تدعو لتشكيل لجنة عليا للإسكان توكل إليها صلاحيات انتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة.
وتنص التوصية التي تقدمت بها عضوة الشورى إقبال درندري على تشكيل لجنة تمثل الجهات ذات العلاقة والمستفيدين، ويكون لديها السلطات الكافية لتحديد ما يلزم لتوفير السكن المناسب، وانتزاع الأراضي البيضاء وتعويض أصحابها وتحويلها إلى مجمعات سكنية تعتمد الأسلوب الرأسي في البناء، لتستوعب أكبر عدد من المواطنين.
وبررت اللجنة عدم تبني التوصية لأن هناك توصية مشابهة قُدمت قبل سنوات ولم تنجح، لأنها تعرقل عمل الوزارة وتؤخر تسليم المنتجات السكنية، كما أن الوزارة لديها نظام خاص بنزع الملكيات.وفق “أخبار 24”.
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