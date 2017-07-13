تمكن فريق طبي بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير من إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة لديها رحمان ومبيضان، حيث نجح الفريق الطبي في إخراج الجنين من أحد رحمي السيدة وهو بصحة جيدة.
وبّين المشرف على متابعة الحالة بالمستشفى الدكتور خلف صالح، وفقاً لـ”عكاظ”، أن السيدة راجعت المستشفى قبل عام تشكو من تأخر حملها، موضحاً أن المستشفى صرفت لها بعض الأدوية للمداومة عليها لتكتشف المرأة أنها حملت بالفعل بعد عدة شهور.
وأضاف أن الموجات الصوتية التي أجريت لحالة السيدة أثبتت وجود رحمين لها يحمل أحدهما جنيناً، لافتاً إلى أنه تم ربط عنق الرحم للحفاظ على الحمل، قبل أن تجرى عملية قيصرية لها وتلد الجنين بالفعل.
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