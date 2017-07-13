سمحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لجميع مدارس البنين والبنات بتركيب كاميرات مراقبة على الأسوار الخارجية للمدارس، بعد النجاح الذي حققته التجربة خلال تطبيقها على بعض مدارس مكتب تعليم الشفا.
وأوضح مدير عام التعليم عبدالله المانع وفقاً لـ”الرياض”، أن هناك شروطاً يجب توافرها لتطبيق تلك الكاميرات من قبل المدارس من بينها أن يكون التركيب على الأسوار الخارجية والبوابة الرئيسية للخروج من الجهة الخارجية للمبنى في مدارس البنات، وكذلك أن يقتصر الهدف من تركيبها على خدمة المنظومة الأمنية وليس للمراقبة التعليمية بالمدرسة.
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