بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء)، في محاكمة مواطن مُتهم بالتخطيط والسعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة؛ بغرض تنفيذ عملية انتحارية والتحريض على استهداف أحد ضباط الأمن.
وشملت قائمة الاتهام الموجهة للمواطن وفقاً لـ”الرياض”، إنشاء قروبات عبر موقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل للتواصل مع جماعات إرهابية، مع نشره تغريدات مؤيدة لتنظيم داعش عبر معرفه بموقع “تويتر”، إلى جانب تخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وطالب وكيل النيابة العامة خلال جلسة نظر القضية بعقوبة تعزيرية شديدة، وكذلك منعه من السفر ومصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة وإغلاق معرفه في “تويتر”.
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