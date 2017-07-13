أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن، منظراً رائعاً لشلالات صناعية أنشئت في سد وادي نمار بمدينة الرياض.
وبين الفيديو المياه وهي تخرج من أعلى جبل على مشكلة شلالاً في مشهد أعطى روعة للوادي، وجذب الكثير من الزوار الذين جاؤوا للاستمتاع بهذا المنظر البديع.
أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن، منظراً رائعاً لشلالات صناعية أنشئت في سد وادي نمار بمدينة الرياض.
وبين الفيديو المياه وهي تخرج من أعلى جبل على مشكلة شلالاً في مشهد أعطى روعة للوادي، وجذب الكثير من الزوار الذين جاؤوا للاستمتاع بهذا المنظر البديع.
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