خصصت إدارة المساجد بمكة المكرمة رقماً موحداً لاستخدامه على تطبيق “واتساب” بغرض استقبال بلاغات صيانة المساجد.
وبّين مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة سعيد الزهراني وفقاً لـ”عكاظ”، أن الإدارة خصصت موظفين لمتابعة بلاغات المواطنين وتمريرها للفنيين لإصلاحها أولا بأول، داعياً المواطنين والمقيمين إلى اعتماد الرقم (0541302201) في إرسال بلاغات عن الصيانة عبر الواتساب.
ولفت إلى أنه جرى تخصيص 30 فنياً سعودياً من خريجي المعاهد الفنية لإصلاح أي أعطال تخص الصيانة والنظافة والكهرباء بالمساجد.
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