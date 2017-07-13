أكد المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان، أن قرار تحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات وفصلها عن الوزارة لن يؤثر على مجانية العلاج، مشيراً إلى أن الأمر سيكون على مراحل وتستغرق عدة سنوات.
وأوضح الربيعان في لقاء له مع قناة “العربية”، أن هذا التحول سيشهد تطويراً في آليات العلاج والخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على الوقاية وليس العلاج، وسيقتصر دورها على الإشراف والتنظيم ويترك الأمر التشغيلي داخل المستشفيات والمراكز لتلك الشركات.
وشدد على استمرارية مجانية العلاج بعد هذا التحول، وأن الدولة ستظل تتحمل تكاليف علاج المواطنين، لافتاً إلى أن ما سيتغير هو طريقة الأداء المتبعة الآن، مضيفاً أن الحكومة ستدفع للشركات مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين الذين لن يتحملوا أي تكاليف إضافية.وفق “أخبار 24”.
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