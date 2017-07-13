وثق مقطع فيديو متداول أمس (الأربعاء) جمعا من شيوخ القبائل في أحد مناطق المملكة يتوسلون مواطنة ويطالبونها بأن تفتح الباب لإقناعها بالعفو عن شخص، كما قال متداولوا المقطع.
ويظهر في المقطع المتداول مواطن وهو يقف برفقة جمع من مشايخ القبائل، أمام باب منزل المرأة ويطالبها بالعفو والسماح واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى وهو ما باء بالفشل.
وأوضح بعض متداولي المقطع أن الجمع كان في محافظة حفر الباطن لطلب العفو من المواطنة عن قاتل ابنها، وهو الأمر الذي رفضته.وفق “أخبار 24”.
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