أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أن المنتجات التي تحمل مزاعم علاجية وأسماء دينية هي منتجات مخالفة، ويجب الإبلاغ عنها لضبطها ومعاقبة من يبيعها.
وقال الحسين تعليقاً على صور متداولة لبعض المنتجات على موقع “تويتر”: “المنتجات التي تحمل مزاعم علاجية وأسماء دينية هي سلع مخالفة، عند مشاهدتها نأمل إبلاغ وزارة التجارة هاتف 1900، لضبطها وإيقاع العقوبات لمن يبيعها”.وفق “أخبار 24”.
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