أعلنت أمانة جدة عن تقدّم العمل في تنفيذ مشاريع الجسور والأنفاق في المحافظة، لتحرير وتيسير الحركة المرورية في المحاور الرئيسية بها.
وأوضحت الأمانة أن أحد تلك المشاريع، مشروع جسر طريق الأمير ماجد تقاطع طريق مكة القديم، وهو جسر بعرض ثلاثة مسارات في كل اتجاه، شمال وجنوب، وبطول 640م، بتكلفة قدرها 197.5 مليون ريال، وتم إنجاز ما يقارب 84% منه.
ومن المشاريع أيضا نفق طريق مكة القديم تقاطع طريق الأمير ماجد، وهو نفق في كلا الاتجاهين، شرق وغرب، بعرض حارتين في كل اتجاه وبطول 550م، بتكلفة قدرها 197.5 مليون ريال، وتم إنجاز ما يقارب 74% من كامل أعمال النفق.
وثالث المشاريع هو نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارعي فلسطين والحمراء، ويعتبر أطول نفق يتم تنفيذه في جدة بطول 1570م وعرض 50م، وبه 3 حارات في كل اتجاه، وبه أحد أكبر العبّارات الصندوقية المغلقة لتصريف مياه الأمطار بطول 720م، وبتكلفة قدرها 314.3 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
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