طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين، خاصة في خدمات الإنترنت.
وطالب المجلس، خلال جلسته المنعقدة امس (الأربعاء)، الهيئة بتوفير شبكات النطاق العريض “برودباند” للمستخدمين في جميع مناطق المملكة، وبسرعات عالية وأسعار مناسبة.
ودعا المجلس الهيئة لتعديل نظام الاتصالات، لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، ولتضمن المنافسة العادلة بين الشركات المقدمة للخدمة، كما سيكون ذلك حمايةً لحقوق المشتركين.وفق “أخبار 24”.
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